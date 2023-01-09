Töre, Antalya'da TBMM Başkanı Şentop ile görüştü

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Asya Parlamenterler Asamblesi 13.Genel Kurul toplantısı kapsamındaki temasları çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya geldi.

İki ülke Meclis Başkanı, önce baş başa görüşürken ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

Başkan Töre’nin heyetinde Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Şifa Çolakoğlu, Demokrat Parti Girne Milletvekili Serhat Akpınar, Yeniden Doğuş Partisi Lefkoşa Milletvekili Talip Atalay, KKTC Antalya Başkonsolosu Cem Topçu ile Meclis Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Narin Yalıner Ataöz yer aldı.

Heyetler arası görüşmede bir açıklama yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’yi ve heyetini Antalya’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başladı. Şentop ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşen seçimlerden dolayı tebriklerini sundu.

Şentop, KKTC’nin her açıdan kendi ayakları üzerinde durabilen uluslararası toplumun tanınmış, saygın bir üyesi haline gelmesi için var güçleri ile gayret gösterdiklerini ifade ederek “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonunu destekliyoruz” dedi.

Kıbrıs’ta müzakerelerin Kıbrıs Türk Halkının müktesep haklarının, egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesinin ardından iki devletin müzakerelere başlayabileceğini savunduklarını kaydeden Şentop, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı “KKTC’yi tanıyın” çağrısını hatırlatarak kendilerinin de TBMM olarak KKTC’nin uluslararası alanda görünürlüğünü, Parlamenter toplantılar bağlamında da arttırmaya gayret gösterdiklerini dile getirdi.

KKTC’NİN PARLAMENTER DİPLOMASİDEKİ YERİ

TBMM Başkanı Şentop, konuşmasında Parlamenter platformların ve bu platformlarda yürütülen diplomasinin önemine ve KKTC ve Cumhuriyet Meclisi’nin uluslararası platformlar içerisinde yer almasının faydalarına da değindi.

Şentop, Cumhuriyet Meclisi’nin Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi , İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Birliği ve Parlamentolar Arası Birlik gibi uluslararası platformların çalışmalarına katılmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na (TDT) anayasal ismiyle “Gözlemci Üye” statüsü ile katılmasının önemli bir başlangıç olduğunu ifade eden Şentop: “Aynı şekilde KKTC’nin Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi’ne katılımını da kuvvetle destekliyoruz” dedi.

Bu bağlamda Cumhuriyet Meclisi’nde Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan Parlamentolar Arası Dostluk Gruplarının oluşturulmuş olmasının TDT gözlemci üyeliği ile birlikte yerinde bir gelişme olarak değerlendirdiklerini belirten Şentop, kendilerinin de hem bu temasların artırılması hem de karşılıklı dostluk gruplarının oluşturulması yönünde telkinlerde bulunduklarını dile getirdi.

Şentop şunları kaydetti:

“Böylece, sizlerin gayretlerine destek olmaya çalışıyoruz. Bir yandan da muhataplarımızla yaptığımız görüşmelerde çözüm için iyi niyetli ve yapıcı bir tutum sergileyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkının maruz kaldığı insanlık ve hukuk dışı ambargoları işaret ediyoruz. Bunların sona erdirilmesi için gayretlerini talep ediyoruz. Ayrıca, KKTC ile karşılıklı ziyaretler gerçekleştirmeleri hususunda kendilerine telkinlerde bulunuyoruz. Bütün bunları yaparken bir yandan da TBMM ile Cumhuriyet Meclisi arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi için gayret gösteriyoruz.”

TBMM olarak Cumhuriyet Meclisine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurgulayan Şentop, Antalya’da yapılan toplantılarda KKTC heyetinin gerçekleştireceği tüm görüşmelerin verimli geçmesini diledi.

TÖRE

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında TBMM’nin, kendilerine büyük bir destek verdiğini ifade ederek bu işbirliği ve dayanışmanın daha da ileriye götürüleceğine olan inancını dile getirdi.

Başkan Şentop’un Kıbrıs Türk Halkına ve Milli Dava olan Kıbrıs Meselesine olan duyarlılığını da çok yakından takip ettiklerini vurgulayan Töre, Şentop’a teşekkür etti.

Başkan Töre, Türkiye ile KKTC arasında çok derin ilişkiler olduğunu , mavi vatanın da eklenmesiyle birlikte yürütülen milli dava Kıbrıs meselesinin daha da geniş bir boyut aldığını kaydetti.

“Bu dava ancak Türkiye ile birlikte yürütülebilir. Özne milli davadır. Sadece Kıbrıs Türk halkı değildir, Türkiye ile KKTC’nin müşterek hareketi ile bu meseleler yürütülür. Türkiyesiz zaten asla olmaz.” diyen Töre, son yaşanan siyasi gelişmelerle dünyanın ne denli adaletsiz olduğunun görüldüğünü, güçlü olanın hakkını koruyabildiğini belirtti.

Türk Milleti güçlü olursa, Türkiye güçlü olursa Kıbrıs Türk halkının da bundan mutlaka fayda edeceğine işarete eden Töre: “Bizim devletimiz ve milletimiz güçlüdür. Türk ordusu Kıbrıs’tadır ve güvence altındayız. Özgürlüğümüz tamamdır, güvenliğimiz tamamdır. Devlet olmak herkese nasip değildir; ancak Kıbrıs Türk halkı bugün bir devlet sahibidir. Bu da çok önemlidir. Devletten vazgeçmemiz mümkün değildir.” dedi.

“ERDOĞAN’IN ÇAĞRISINI YÜREKTEN ALKIŞLIYORUZ”

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulunda “KKTC’yi tanıyınız, Kıbrıs Türk halkına yeteri kadar zulüm yaptınız, ambargolardan ve izolasyonlardan vazgeçiniz” çağrısını da yürekten alkışladıklarını ifade eden Töre, daha sonra da Türk Devletleri Teşkilatı’na , KKTC’nin anayasal ismiyle üye olmasının da çok büyük bir gelişme olduğunu dile getirdi.

Artık ileriye bakacaklarını ifade eden Başkan Töre, KKTC’nin devlet varlığının Rumlar tarafından kabul edilirse, iki devletin egemenliğine dayalı bir çözüm arayışı olabileceğini, ancak “Garantiler kalksın” gibi yaklaşımların devam ettiği takdirde zaten bir ortaklık olmasının mümkün olmadığını söyledi.

Töre şunları kaydetti: “Sizlerin öncülüğünde, uluslararası toplantılarda KKTC mutlaka yer almaktadır. İnşallah bunlar devam edecektir. Anavatanda bulunmaktan mutluyuz. Sayın Erdoğan’ın dile getirdiği gibi ‘Dünya beşten büyüktür’ ve Türkiye bunu da çok kez ispatlamıştır. Bu söze çok önem veriyoruz. Anavatanımızla beraber, milletimizle beraber yola devam ediyoruz.”