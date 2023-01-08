Töre, Antalya’da

Töre, Antalya’da
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop’un davetiyle  Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) 13.Genel Kurul toplantısına katılmak üzere heyeti ile birlikte Antalya’ya gitti. 

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Başkan Töre’yi Antalya Havalimanında Türkiye- KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ak Parti Konya Milletvekili  Orhan Erdem ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve Antalya Başkonsolosu Cem Topçu karşıladı. 

Başkan Töre’nin heyetinde Ulusal Birlik Partisi  Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Şifa Çolakoğlu, Demokrat Parti Girne Milletvekili Serhat Akpınar ve Yeniden Doğuş Partisi Lefkoşa Milletvekili Talip Atalay ile Meclis Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Narin Yalıner Ataöz yer alıyor.

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