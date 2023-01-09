Töre, APA Genel Kurul Toplantısı açılışına katıldı



Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) 13.Genel Kurul toplantısı çerçevesinde temaslarına başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop’un davetiyle heyetiyle birlikte bu amaçla Antalya’da bulunan Töre, toplantının açılış etkinliğine katıldı.



Antalya’da bulunan Marden PLace otelde yer alan ve “Değişen Uluslararası dinamiklerde çok taraflılığın teşvik edilmesi” sloganıyla gerçekleşen toplantıya APA üyesi 27 ülkeden parlamenter heyetler katılıyor.Başkan Töre’nin heyetinde Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Şifa Çolakoğlu, Demokrat Parti Girne Milletvekili Serhat Akpınar ve Yeniden Doğuş Partisi Lefkoşa Milletvekili Talip Atalay ile Meclis Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Narin Yalıner Ataöz yer alıyor.Töre, Genel Kurulun açılışında bir çok ülke Parlamento Başkanı ve Heyet Temsilcileri ile görüşme imkanı bulurken etkinliğin sonunda yer alan aile fotoğrafında da yer aldı.