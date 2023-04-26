Töre, Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu heyetini kabul etti.

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Kurum Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle KKTC’nde iki konferans verdiklerini ve konferansın konularının da egemenlik olduğunu söyledi.

Egemenlikten bahsederken milletin egemenliğinin sembolü olan Meclis’i de ziyaret etmek istediklerini dile getiren Özgen, kabul için teşekkür etti.

Meclis Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, milli egemenliğin esas olduğuna değinerek bu konuda hiçbir esneklik gösterilmemesi gerektiğini kaydetti.

Töre, savaşı istemediklerini her zaman barıştan yana olduklarını ifade ederken ancak bunu yaparken istiklalden, egemenlikten ve vatan toprağından taviz verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Eskiden bir cihan devleti olunduğunu, şu anda da Türkiye’nin bir cihan devleti şuuruyla hareket ettiğini belirten Töre, Türk Devletlerinin de desteği ile geleceğe emin adımlarla yürüyeceklerini söyledi.

Kabulde Meclis Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu ve Özel Kalem Müdürü İrem Uygun da hazır bulundu.