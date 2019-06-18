Meclis Genel Kurulu’nda, Meclis Başkan Yardımcısı ve UBP Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre “Kıbrıs Adası ve Doğu Akdeniz” konulu güncel konuşma yaptı.

Kıbrıs adası üzerinde çeşitli oyunlar oynandığını dile getiren Töre, AB’nin haksızlıklarına göz yummamak gerektiğini söyledi.

“Bazı siyasiler ‘AB geçmişte de hata yapmıştı yine hata yapıyor’ diyor” şeklinde konuşan Töre, “Avrupa Birliği’nden adalet mi bekliyorsunuz?” diye sordu.

Güney Kıbrıs’ın mevcut koşullar içine AB’ye ve BM’ye üye edilmemesi gerektiğini dile getiren Töre, KKTC’ye yönelik izolasyonların sürdüğünü ancak KKTC’nin var olduğunu ve dimdik ayakta bulunduğunu söyledi.

Kıbrıs adasının Helen adası haline getirilmeye çalışıldığını ancak Türkiye’nin desteğiyle bunun başarılamadığını kaydeden Töre, Türkiye’nin garantörlüğünden vazgeçmesini isteyenlerin avcunu yalayacağını söyledi.

Zorlu Töre, bazı kesimlerin bazı siyasilerin garantörlük tabu değildir dediğini, bazılarının “KKTC kuruldu da ne oldu” diye sorduğunu söyleyerek bu söylemleri sert bir dille eleştirdi.

Müzakerelerin uzun süredir devam ettiğini ancak Rumların yönetimi paylaşmaktan uzak olduğu için sonuca ulaşılamadığını dile getiren Töre, “KKTC olmaz diyorlar ama seçildikleri zaman devletin varlığını ve bağımsızlığını, yurdun ve halkın bölünmez bütünlüğünü savunacağıma, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim diyorlar. Nerede kaldı sizin yemininiz?” diye sordu.

Rum zihniyetinin değişmeyeceğini söyleyen Töre, “Gelin kendi bağımsız devletimize sahip çıkalım” şeklinde konuştu.