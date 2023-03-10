Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre Bağlarbaşı’nda (Malya) şehadete eren şehitlere Allahtan rahmet, hayatta olan gazilere de sağlıklı uzun ömürler diledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Bağlarbaşı (Malya) Şehitlerini anma günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Töre, mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkı bugünlere gelinceye kadar vatan bildiği topraklarını savunmak ve adadaki varlığını sürdürmek için bir çok mücadele sergilemiş, bu uğurda şehitler vermiştir. Şehit edilişlerinin yıldönümünde bir kez daha saygı ile anacağımız Bağlarbaşı (Malya) Şehitleri de bu mücadelenin simgelerindendir.

Malya’daki mukavemetci ve mücahitlerimiz 3 gün 3 gece Rum çetelerinin saldırısına direnmiş. ancak cephaneleri bittikten sonra köye giren Rum çeteleri tarafından katledilip şehit olmuşlardır. Şehadete eren şehitlerimize Allahtan rahmet, hayatta olan gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler dileriz. Şehitlerimizin ruhları şad olsun.”