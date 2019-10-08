Töre: "Barışın anahtarı Kıbrıs Türk Türk Barış Kuvvetleridir. BM değildir”

UBP Milletvekili Zorlu Töre Mecliste “Kıbrıs Meselesinde Son Durum” konusunda konuşma yaptı. Töre, Rumların tutumlarının hiç değişmediğini, bunlar ifade edilirken liderlerin görüşme konusunda girişimler yaptığını federal çözüm arayışlarının sürdüğünü söyledi.

“UBP olarak Kıbrıs’ta iki ayrı devlet gerçeğini dünyanın da görmesi ve kabul etmesini istiyoruz” diyen Töre, devlet ve vatana sahip çıkmak ve Anavatan Türkiye ile birlikteliği, işbirliğini geliştirmek gerektiğini belirtti.

Töre, Kıbrıs meselesi nüfus ve toprak üzerine kurulduğunu söyleyerek, Meclis’te nüfusun çoğalmamasına yönelik konuşmalar yapılmasını eleştirerek, nitelikli nüfus artışından kimsenin çekinmemesi gerektiğini belirtti.

Evlenen insanların çocuklarına vatandaşlık verilmediğini bekletildiğini bunların doğru olmadığını söyleyen Töre, buranın kültürünü almış, sicili temiz insanlara vatandaşlık verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Altyapı sorunlarının kısa sürede çözülmesi gerektiğine işaret eden Töre, “Rum politikasında ‘siz azınlıksınız, eşit değilsiniz’ deniyor. Bir bakıyorum Meclis’te nüfus üzerinden ayrımcılık yapılıyor. Yasal düzenlemeler yapılmalıdır ama hak etmiş ülkeye adapte olmuş yatırım yapmış insanlara yasal düzenlemeler yapılması doğru değildir” dedi.

Töre, “Devletimize ve garantilere dört elle sarılalım. Barışın anahtarı Kıbrıs Türk Türk Barış Kuvvetleridir. BM değildir” diye konuştu.