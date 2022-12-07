Töre, Barnet Ligi Başkanı Kıbrıslı Türk Serdar Sarı’yı kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Londra’da bulunan en büyük ve aktif futbol liglerinden biri olarak bilinen Barnet Ligi Başkanı Kıbrıslı Türk Serdar Sarı’yı kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Sarı, İngiltere’de yaşayan tüm Kıbrıslı Türklerin yanı sıra Türk toplumundan da selamlar getirdiğini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre de, milli ve manevi değerlere sahip çıkılması halinde kimliğe sahip çıkılacağını ifade ederek, milli kimliğin her zaman korunması gerektiğini belirtti.

Milletin değerlerinin yaşatıldığı takdirde o milletin mensubu olma şerefinin en iyi şekilde yerine getirilebileceğini vurgulayan Töre, Londra’da yaşamını sürdüren Türk toplumunun bu mücadeleyi her zaman verdiğini söyledi.

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler ile yakın ilişkiler içerisinde olmak istediklerine değinen Töre, tüm Türk toplumuna selamlarını iletti.