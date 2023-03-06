Töre Berat Kandili mesajı yayımladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Berat Kandili nedeniyle mesaj yayımladı.

Töre mesajında, Berat Kandili’nin, Müslümanların sınırsız mağfiret ve merhamet sahibi olan Allah'a sığınarak günahlardan arınma, ilahi lütuf ve berekete erişebilme fırsatını yakalayabilecekleri müstesna gecelerden birisi olduğunu kaydetti.

Töre mesajında, şu ifadeleri kullandı:

“Böylesi mübarek gecelerde, toplumsal sorumluluğumuzun daha çok farkına vararak, dayanışma ve yardımlaşma içerisinde kenetlenmeliyiz. Başta Anavatanımız Türkiye'de deprem bölgelerinde bulunan kardeşlerimiz olmak üzere, tüm dünyada eza ve cefa çeken Müslüman kardeşlerimizi de dualarımızdan eksik etmeyelim. Bu fırsat kapısının açıldığı manevi iklimin, çağın getirdiği sıkıntılarla bunalan ruhlara, manevi hayatın ihmaliyle daralan kalplere şifa olması dileklerimle tüm İslâm aleminin Berat Kandili'ni kutluyor, tüm insanlığın barış, huzur ve saadetine, bütün müminlerin affına vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum.”