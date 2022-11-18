Töre, Best Model of the World yarışmasına katılacak olan adayları kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Best Model of the World yarışmasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsilen katılacak olan adaylar Nazlıcan Gökçin ve Tuğberk Demirkent’i kabul etti.

Kabulde konuşan organizasyonun Kıbrıs temsilcisi En Moda Direktörü Özer Akkeleş, 16 Aralık’taki yarışmada gençlerin KKTC’yi en iyi şekilde temsil etmek için uğraş vereceklerini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında gençlerin yapılacak olacak organizasyonda güzel neticeler almasını diledi.

KKTC vatandaşı olan bir çok gencin uluslararası alanda bir çok başarılar elde ettiğini anımsatan Töre, bunun kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Töre, Kıbrıslı Türk gençlerin dünyadaki gençlerden hiçbir eksik tarafı bulunmadığını ifade ederken inandıkları dalda azimle mücadele eden bir çok gencin başarı öyküleri olduğunu vurguladı.

Başkan Töre, gençlerin KKTC bayrağını en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını dile getirdi.