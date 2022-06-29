Töre, Binicilik Federasyonu Heyetini Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Binicilik Federasyonu Başkanı Hamza Ruso ve beraberinde Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Binicilik Federasyonu Başkanı Hamza Ruso, Federasyon olarak ilk kez Meclis’te kabul edilmelerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Meclis Başkanı Töre’ye teşekkür etti. Ardından, binicilik sporu ve atçılık ile ilgili bilgiler veren Federasyon Başkanı Hamza Ruso, Cumhuriyet Meclisi’ne özel bir Meclis Kupası yarışması yapmayı istediklerini belirtti.

Meclis Başkanı Zorlu Töre ise konuşmasında, biniciliğin ve atçılığın atalarımızdan gelme, tarihsel öneme sahip bir aktivite alanları olduğunu söyledi. Töre ayrıca spor faaliyetlerine yönelik federasyonlara yapılan devlet katkılarının da artırılması gerektiğini vurguladı. Töre konuşmasının devamında Meclis ile birlikte ortak bir etkinlik düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapacağını belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde, Binicilik Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri ile Meclis Başkanı Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda ve Cumhuriyet Meclisi İdari, Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu katıldı.