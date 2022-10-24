Töre: “Birçok sıkıntı yaşanıyor olsa da devlete hiçbir zaman söz söyletmemek gerek”

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, birçok sıkıntı yaşanıyor olsa da devlete hiçbir zaman söz söyletmemek gerektiğini kaydetti.

Töre, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC’nin kuruluşu yıl dönümlerini büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlandıklarını belirtti.

Zorlu Töre, Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği’ni ziyaret etti

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre Töre, TMT mücahitlerinin zor dönemlerde verdiği mücadelenin hiçbir zaman unutulmadığını, kendilerinin de bu mücadeleyi devam ettirdiğini kaydetti.

Zaman zaman konuşmalarında TMT’nin yeminini okuduğunu anımsatan Töre, bu yeminin devamında da milletvekili yeminini hatırlattığını söyledi.

KKTC’nin kalıcı olarak yoluna devam etmesi gerektiğini vurgulayan Töre, KKTC’yi kimsenin hediye etmediğini, KKTC’nin şehitlerin, gazilerin, mücahit ve mehmetçiklerin hediyesi olduğunu vurguladı.

Ekonomi başta olmak üzere birçok sıkıntı yaşanıyor olmasına rağmen devlete hiçbir zaman söz söyletmemek gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC’nin kuruluşu yıl dönümlerini büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlandıklarına değindi.

-Bora

TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora ise zor yıllarda birlik ve beraberlikle mücadele verildiğini, bu zor günlerin bu inançla atlatıldığını kaydederek, bugün bu birlikteliğin olmayışının üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Bora, ayrıca gazilerle ilgili yasa çalışması yapılmasının beklentisinde olduklarını kaydederek “Milli Mücadele Madalyası” almaya hak kazananların gazi sayılması gerektiğini ifade etti.