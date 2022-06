Töre, Birkan Uzun Anısına Düzenlenen Maçı İzledi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Birkan Uzun Anısına düzenlenen Güzelyurt Belediyesi Masterleri ve Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı arasında düzenlenen Futbol karşılaşmasına katıldı.

Karşılaşma öncesi küçük bir anma törenin gerçekleştiği organizasyonda, her iki takım da üzerlerinde Birkan Uzun’un resminin olduğu tshirtlerle sahaya çıktı. Anma töreninde Birkan Uzun’un amcası İnal Uzun küçük bir konuşma yaptı ve Birkan Uzun’un anılarını yaşatmak adına bu organizasyona katkı koyan herkese teşekkür etti. İnal Uzun, Birkan Uzun’un her zaman anılarıyla hatıralarımızda yaşayacağını belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de aileye taziyelerini sunarak “böylesi anı ve hatıralarla onu yaşatmak, ismini her zaman ileriye taşımak ve başka gençlere örnek olmasını sağlamak hepimizin görevidir” dedi. Töre, Birkan Uzun ismini ilelebet yaşatmanın görevleri olduğunu belirtti ve “bugün buradayız yarın da diğer sosyal, kültürel, sportif etkinliklerle Birkan Uzun’un anısını yaşatmak üzere yine orada olacağız. Zirveye çıkıp KKTC bayrağı açması çok gurur verici bir şeydi. KKTC halkı mutluluktan uçarken çok erken ve çok acı bir haber aldık” dedi.

Karşılaşmada Cumhuriyet Meclisi takımında Meclis Eski Başkanı CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, CTP Milletvekili Ongun Talat, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Eski Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu ve Mesut Genç ile bazı Cumhuriyet Meclisi çalışanları yer aldı. Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da Meclis Başkanı Zorlu Töre ile maçı tribünden Birkan Uzun’un ailesi ve sevenleri ile birlikte takip etti