Töre: "BRT'de AKEL’in reklamı yapılıp övgüler yağdırıyorlar"

UBP Milletvekili Zorlu Töre, Meclis Genel Kurulu’nda “Avrupa Parlamentosu seçimleri ve Kıbrıs Türkünün seçme ve seçilmesi “ hakkında güncel konuşma yaptı.

Avrupa Birliği ülkelerinin yıllardan beri Kıbrıslı Türklere ambargo uyguladığını dile getiren Töre, kendisini Kıbrıslı Türk olarak gören birisinin de AKEL partisinden seçime gireceğini kaydetti.

AKEL partisinin bunu istismar ettiğini söyleyen Töre, Meclis dışında bazı siyasi partilerin de bu seçime destek verdiğini, bu seçimin de KKTC’de propaganda yapılamayacağını belirtti.

BRT’nin da yapılan Rum propagandasına alet olduğunu savunan Töre, Kıbrıslı Türklerin gettolara sıkıştırıldığı ve birçok yerlerde de soykırımlar yapıldığının unutulmaması gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin işgal edildiğini dile getiren Töre, “Rum tarafındaki seçimlerin de BRT tarafından reklamlarının yapıldığını” söyledi.

“Yazıklar olsun…hani bayrak…hani bayrak…bu televizyonda AKEL’in reklamı yapılıp övgüler yağdırıyorlar. Bu, Akritas planının başka bir uygulama şeklidir” ifadelerini kullanan Töre, KKTC’nin Türkiye’nin garantisi altında yaşamaya devam edeceğini vurguladı.