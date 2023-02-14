Töre, Cengiz Ratip’in ölüm yıl dönümünde ailesini ziyaret etti

Türk Cemaat Meclisi Üyesi ilk Şehit Milletvekili Cengiz Ratip'in, şehit edilişinin bugün 59’uncu yıl dönümü...

Ratip’in ailesinin isteği üzeri her yıl adı verilen Meclis Kütüphanesi'nde düzenlenen anma töreni, bu yıl yapılmadı.

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Cengiz Ratip’in eşi Hayriye Cengiz’i (Gökeri) Güzelyurt’taki evinde ziyaret etti.

Ziyarette, Ratip’in oğulları Kemal ve Birkan Gökeri, kızı Emine Pilli, damadı UBP Güzelyurt Milletvekili Ali Pilli, gelini Rüzen Gökeri ve akrabaları Eski Bakan Türkay Tokel ile Şermin Tokel de yer aldı.

-Töre

Meclis Başkanı Töre, ziyarette yaptığı konuşmada, Ratip’in ailesinin 59 yıldır onu, hatıraları ile yaşattığına değinerek Rumların bir milletvekilini ve beraberinde bir öğretmeni şehit etmesini asla unutmadıklarını söyledi.

Ailenin deprem nedeniyle Meclis’te anma etkinliği istemediğini anımsatan Töre, Cengiz Ratip’i unutmadıklarını ifade etmek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ratip’in halkına yardım eden, iki toplum arasında çatışmalar gerçekleşmemesi için mücadele veren bir birey olduğunu vurgulayan Töre, onun şehit edilmesinin ulusal mücadelede bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Töre, bu mücadeleler verilmemiş olsaydı Kıbrıs Türk halkının bugünlere kadar direnip gelemeyeceğini kaydederek bugün devlet ve cumhuriyet sahibi olduklarını belirterek, bunu yapılan direniş sonrasında Mutlu Barış Harekatı'na borçlu olduklarına değindi.

Başkan Töre, Ratip’e Allah'tan rahmet dilerken, ailesine sabırlar temenni etti.

Depremde yaşanan acıların çok büyük olduğunu ve bu acıyı yürekten hissettiklerini söyleyen Töre, gerek Adıyaman, gerek ise diğer illerde hayatını kaybeden KKTC vatandaşlarının yanı sıra Anavatanın birçok ilinde meydana gelen ölümlerin yasını tuttuklarını kaydetti.

-Hayriye Cengiz

Merhum Milletvekili Cengiz Ratip’in eşi Hayriye Cengiz (Gökeri) de konuşmasında Cengiz Ratip’in evlatlarını düşünen, toplumu için çalışan bir kişi olduğunu söyledi.

Ratip’in milletvekili maaşından bir ekmek parası dahi ayırmadan ihtiyacı olan kişilere verdiğini ifade eden Hayriye Cengiz, merhum eşinin yardımsever bir kişi olduğunu belirtti.

-Birtan Gökeri

Cengiz Ratip’in oğlu Birtan Gökeri de konuşmasında, deprem nedeniyle gerek Kıbrıs’ta gerekse Anavatan’daki kayıpların kendilerini büyük bir üzüntüye sevk ettiğini ifade ederek başsağlığı dileklerini iletti.

Töre’ye ziyareti nedeniyle teşekkürlerini sunan Gökeri, yıllardır anma törenlerine katılamayan annelerinin de çok mutlu olduğunu söyledi.

Cengiz Ratip’in yaptığı hizmetlerle o dönem ki koşullarda Kıbrıs Türk insanına büyük katkılar sağladığına değinen Gökeri, onun gibi insanların toplumun başında sürekli olacağına inandıklarını kaydetti.

Ziyarette Başkan Töre’ye Özel Kalem Müdürü İrem Uygun Soyşen de eşlik etti.

-Cengiz Ratip kimdir?

1931 Karaağaç doğumlu olan ve 1961’de Türk Cemaat Meclisi üyesi seçilen Ratip, 1964’te, Erenköy’deki mücahitlerin, esir düşen komutanlarını kurtarmak amacıyla rehin aldıkları iki otobüs sivil Rum'un serbest bırakılmasına aracılık etmiş ve ancak iki gün sonra Rumların Türk evlerini yıktığı haberi üzerine gittiği Poli çarşısında, diğer bir varoluş mücadelesi kahramanı öğretmen Turgut Sıtkı’yla birlikte vurularak katledilmişti.

Ratip ile Turgut’un cenazeleri o günden beri kayıp.