Töre: "Ceza İnfaz Yasası üzerinde bazı düzenlemelerin yapılması zaruri "

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, "Ceza İnfaz Yasası" üzerinde bazı düzenlemelerin yapılmasının zaruri olduğunu kaydetti.

Töre yaptığı açıklamada, ceza evlerinin yetersizliği ve sağlık koşulları dikkate alındığında kamuya ve kamu vicdanına zarar vermeyecek şekildebir düzenlemeyapılabileceğini ifade etti.

Töre şu açıklamada bulunu:

“İçinde bulunduğumuz bu günlerde birçok tedbir ve düzenleme ile Covit-19 salgın sürecinin ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de en hafif şekilde atlatılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır.

Bu süreçte, ceza evlerinin yetersizliği ve sağlık koşulları dikkate alındığında kamuya ve kamu vicdanına zarar vermeyecek şekilde belirli suçlar dışında kalan cezalar için "Ceza İnfaz Yasası" üzerinde bazı düzenlemelerin yapılması zaruri haldedir.

Bu düzenlemeler, bu günlerde başta Anavatan Türkiye olmak üzere birçok dünya ülkesinde de yapılmaktadır. Bu yönde beklentisi olan vatandaşlarımızın seslerine kulak vermek gerekmektedir.”