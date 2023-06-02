Töre, Çınarlı şehitlerini andı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Çınarlı şehitlerini anma mesajı yayıımladı.

Töre, mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkı, bugün sahip olduğu bağımsız ve egemen devletini 1955 – 1974 arasında vermiş olduğu, kahraman şehitlerinin ve gazilerinin kanı ve canı pahasına taçlandırdığı milli mücadele yıllarına borçludur.

Çınarlı köyü de milli mücadele yıllarında destansı bir mücadele vermiş; Vatanı, Milleti, Bayrağı ve Türklüğünü müdafaa uğrunda şehitler vermiştir. Kıbrıs Türk halkı, kahraman şehitlerinin başlattığı Milli Mücadeleyi yükselterek emin adımlarla yoluna devam etmektedir. O da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyettir. Bugün bizlere düşen görev, şehitlerimizin kanı ile kurduğumuz, özgürlük ve bağımsızlığımızın teminatı olan devletimizi ilelebet yaşatmaktır. Çınarlı şehitlerimizi andığımız bu günde, tüm şehitlerimize Allahtan rahmet niyaz ediyorum.”