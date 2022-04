Töre: “Cumhuriyetimizden ve egemenliğimizden asla taviz veremeyiz”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, cumhuriyet ve egemenlikten asla taviz verilemeyeceğini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Töre, Necati Taşkın İlkokulu Müdürü Feray Konti ve beraberinde her ilçeden 5.sınıf öğrencilerinden oluşan çocukları kabul etti.

KONTİ

Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Feray Konti, kabulün çocuklar için önemli bir motivasyon olduğunu ifade ederek, teşekkür etti.

TÖRE

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, egemenliğin her şeyden önemli olduğuna dikkat çekerek, devlete, istiklale ve bağımsızlığa her zaman sahip çıkmak gerektiğini kaydetti.

Ulu Önder Atatürk’ün 23 Nisan’ı çocuklara armağan ederken, bayramın adına “egemenliğin” de eklenmesinin önemine değinen Töre, çocuklar ile her zaman gurur duyduklarını söyledi.

Çocuklardan ailelerini, milletini ve Atatürk’ü çok sevmelerini isteyen Töre, Atatürk’ün sözlerinin daima ışık olarak görülmesini diledi.

Atatürk’ün veciz sözü olan “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır” ifadesini çocuklara anımsatan Töre, bugünlere nasıl gelindiğinin ve tarihin her zaman iyi bilinmesi gerektiğini vurguladı.

Töre, şöyle devam etti:

“Nerede olursak olalım bizi her zaman bir birine bağlayan söz, ‘Ne mutlu Türk’üm diyene’ dir. Bunu her zaman yürekten söylememiz gerekiyor. Cumhuriyeti yaşatmak için her zaman gereğini yerine getirmemiz gerekiyor. Cumhuriyetimizden ve egemenliğimizden asla taviz veremeyiz”

Başkan Töre, öğrencilere öğretmenlerin ne kadar kıymetli olduğu öğüdünü verirken, çocukların ailelerine de selamlarını iletti.

Kabulde Meclis Başkanlığı tarafından çocuklara çeşitli armağanlar ile üstünde Rauf Raif Denktaş’ın resmi bulunan “Benim iki bayrağım var” posteri verildi.