Töre'den 10 Kasım mesajı: İşaret ettiği yolda ilerlemeye devam edeceğiz

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Töre mesajında şöyle dedi:

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 81. ölüm yıldönümünde onu sevgi ve saygı ile anarken işaret ettiği yolda ilerlemeye devam edeceğimizi bir kez daha tekrarlıyoruz.

Atatürk’ün “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler başaracaktır” ifadesi bizlere daima rehber olacaktır.

Atatürk’ü tanıdıkça kendimize olan güvenimiz artmaktadır. Atatürk’ün yine ifade ettiği “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” (Yaşayacaktır). “Ne mutlu Türküm diyene..” Yaşasın Türkiye, Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye haykırıyoruz. Atatürk yaşıyor..ruhu şad olsun!