Töre'den 11 Temmuz Basın Günü mesajı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 11 Temmuz Basın Günü nedeniyle mesaj yayınladı.Töre mesajında şu ifadelere yer verdi:"11 Temmuz 1889’da ilk Türkçe gazetemiz olarak bir Kıbrıs Türkü tarafından çıkarılan Saded ile birlikte Kıbrıs Türk basınının temelleri atılmıştır. Büyük fedakarlıklarla, zor badirelerden geçerek bu günlere ulaşan Kıbrıs Türk basını, milli varoluş mücadelemizde oldukça kıymetli bir yere sahiptir.İfade özgürlüğünün özel bir türü olan basın özgürlüğü, demokrasinin gelişmesine paralel olarak ilerleyebilmektedir. Dolayısıyla basın özgürlüğünün ve basın mensuplarına ait hakların yasalarla korunması bizler için elzemdir.Siyasal kültürümüzün demokratik değerler üzerine şekillenmesinde elbette ki, basının rolü önemlidir. Bu noktada tüm kesimlere eşit mesafede yaklaşarak çoğulcu bir yapının oluşturulmasına yön veren basın kuruluşlarımızın önemine işaret edebiliriz.Geçmişten günümüze değin, ülkemizde faaliyet gösteren tüm basın ve yayın kuruluşlarının ve tüm basın mensuplarının 11 Temmuz Basın Günü’nü en içten dileklerimle kutlarım"