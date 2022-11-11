Töre'den açıklama

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türk Devletleri Teşkilatına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gözlemci üye olarak alınması sonrası mesaj yayınladı.

Töre, mesajında şunları kaydetti:



“Türk Devletleri Teşkilatına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gözlemci üye olarak alınması büyük bir mutluluk ve şereftir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır.Akabinde Tanınma da mutlaka gelecek ve asli üyelik gelecekte mutlaka olacaktır.Başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve diğer Türk Devletleri Devlet Başkanlarına teşekkür ederiz , minettarız .Yaşasın Türk Birliği Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti .”