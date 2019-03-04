Töre'den açıklama

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, 4 Mart 1964’teki Birleşmiş Milletler kararı ortadan kaldırılmadan Rum-Yunan tarafının hiçbir anlaşmaya yanaşmayacağını kaydetti.

Töre yaptığı yazılı açıklamada, Rum-Yunan ikilisinin hedefinin, karşılarında tek engel olan Türkiye’nin etkin, fiili garantisini ve KKTC’yi sona erdirmek olduğunu belirtti.

1959-1960 yıllarında Londra ve Zürih antlaşmaları ile kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin iki halkın yani Kıbrıs Türk halkı ile Kıbrıs Rum halkının müştereken kurduğu ve idari yönden federatif bir sistemi içerdiğini ifade eden Töre, Garanti ve İttifak Antlaşmalarıyla da Kıbrıs Cumhuriyeti’nin iki milli kimliğe dayalı olduğunu tescil edildiğini söyledi.

Töre şöyle devam etti:

“Ne var ki bu yapının işlevsel olmadığını söyleyen Rum-Yunan ikilisi, 1962’de önce 13 maddelik değişiklik önerisiyle Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nı değiştirmek istedi. Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk tarafının değişiklik istekleri reddedilince 1963 yılının sonunda Akritas Planı silahlı saldırı kısmını harekete geçirdiler. 4 Mart 1964’te ise BM Rumların işgaline giren Kıbrıs Cumhuriyeti’ni resmi muhatap kabul ederek Kıbrıslı Türkleri isyancı duruma düşürdü.

Çoğunluk olan Rumlar, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni de o gündür bugündür gasp ettiler, çaldılar ve işgal altında tutuyorlar. Helenizm’in egemenliği Kıbrıs Cumhuriyeti üzerinde gerçekleştiği halde Kıbrıs adasının tamamını kontrol edemiyorlar.”