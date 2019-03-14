Töre'den Arter'e ziyaret

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı İsmail Arter, ziyarette yaptığı konuşmada, Töre’yi ağırlamaktan mutlu olduğunu ifade etti, Töre ile meslektaş olduklarını ve geçmişten gelen dostlukları olduğunu söyledi.

Töre’nin milletvekilliği ve Tarım Bakanlığı yaptığı dönemlerde de ülkesini çok seven bir kişi olarak dikkat çektiğini kaydeden Arter, Töre’nin Türkiye’ye olan bağlılığının da takdir edilen bir özelliği olduğunu belirtti.

Arter, “Türkiye’nin ileride Kıbrıs’ta bulunacak çözümde etkin fiili garantisini her fırsatta dillendirmesi dikkat çekmektedir. Gençlerimizin KKTC kuruluna kadar toplumun ne badirelerden geçerek bu günlere geldiğinin unutmaması lazım, bilmesi lazım, öğrenmesi lazım. Bu konuda verdiğiniz uğraşları desteklediğimizi söylemek isterim” diye konuştu.

Başkan İsmail Arter, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’ye plaket de takdim etti.