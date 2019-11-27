Töre'den Berlin görüşmesi yorumu

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Berlin’de 25 Kasım’da yapılan üçlü zirvede eski mutabakatlara ve Guterres çerçevesine atıfta bulunmanın ötesinde hiçbir sonuç oluşmadığını belirtti.

Yazılı açıklama yapan Töre, Kıbrıs meselesinde çözüm arayışlarına devam edileceği mesajı verilmeye çalışıldığını kaydetti.

Elli yıldır duyulan tezlerin tekrardan masaya konup teyit edildiğini belirten Töre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya seçim ortamında propaganda malzemesi yaratılmasının anahatlarının oluşturulduğunu söyledi.

Töre, açıklamasında milli devlete sahip çıkılarak yalanlarla zaman kaybına uğramama çağrısı yaptı.