Töre'den çocuklara: "Yürüyeceğiniz yol Atatürk'ün çizdiği yol olmalı"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle Zümrütköy İlkokulu’nda düzenlenen etkinliğe katıldı.

Meclis Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, etkinlikte, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı tarafından okulda öğrenim gören çocuklara oyuncaklar hediye edildi.

Meclis Başkanı Töre, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “Atatürk’ün hepimize rehber olduğunu” belirterek, “Yürüyeceğiniz yol, O’nun çizdiği yol olmalıdır” dedi.

Devletin önemine değinen Töre, bugünlere gelmelerini sağlayan liderlerinin ortaya koyduğu mücadelelerin asla unutulmaması gerektiğini kaydetti.

“Çocukların her birinin bir çiçek olduğunu” söyleyen Töre, çocuklara özellikle çevre konusunda nasihatlerde bulundu. Çocukların kendilerini geleceğe iyi hazırlamalarını isteyen Töre, “İçinizden sevgi hiç eksik olmasın” dedi.