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Töre'den Değirmenlik'te ziyaretler

Töre'den Değirmenlik'te ziyaretler
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Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Değirmenlik Lisesini, Değirmenlik İlkokulunu ve Minareliköy Şht. Mehmet Eray İlkokulunu ziyaret etti. 

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Töre, ziyaretlerde, Okul Müdürleri, öğretmenler ve Okul Aile Birliği Başkanlarıyla bir araya geldi.

Okullara Türk bayrağı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı, Atatürk, Dr. Küçük ve Rauf Denktaş’ın portrelerini hediye eden Töre, okulların sorunları hakkında bilgi aldı. 

Töre, öğrencilere ise, “Benim iki bayrağım var” adlı şiiri içeren kartlar verdi. 

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