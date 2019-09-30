Töre'den Feridun ve Andaç için mesaj

Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre, Oktay Feridun ve Erol Kazım Andaç’ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Töre mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Eski Milletvekili ve Bakanlarımızdan, Devlet ve Siyaset adamlığı yanında direniş ve varoluş mücadelemizde Türk Mukavemet Teşkilatı’nda ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin temellerinin atılmasında üstün görevler üstlenen Avk. Oktay Feridun’u ve Erol Kazım Andaç’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Başta ailelerine Kıbrıs Türk halkına Cumhuriyet Meclisi olarak başsağlığı diliyoruz. Ruhları şad olsun”.