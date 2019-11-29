Töre'den İskele Belediyesi'ne ziyaret

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, belediyelere başlattığı ziyaretleri çerçevesinde, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Töre, 18 yaşına kadar Larnaka’da (İskele) yaşadığını anımsatarak, beldenin gerek ekonomik gerekse sosyal yönde gelişmesini memnuniyetle takip ettiğini söyledi.

Bölgede İmar planı yönünden bazı sıkıntıların bulunduğunu kaydeden Töre, mevcut sıkıntıların aşılarak bir orta yol bulunmasını temenni etti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, emirname sürecinin 31 Aralık’ta son günü olduğunu kaydederek, kurdukları ekip ile hummalı bir çalışma sürdürdüklerini ifade etti.

“İskeleyi İskeleliler planlayacak” sloganı ile yola çıktıklarını belirten Sadıkoğlu, emirnameden kaynaklı bölgede mağduriyetler yaşanmaması için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Töre, Sadıkoğlu’na anı hediyesi takdim etti.