Töre'den mesaj

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Türkiye’de darbeye karşı mücadelede hayatlarını kaybedenleri rahmetle andı.

Töre, yaptığı yazılı açıklamada, her zaman milli ve demokratik bir duruşun destekçisi olacaklarını, Türk milletiyle beraber olduklarını ifade etti.

Töre açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“15 Temmuz 1974 yılında EOKA’nın ve Yunan Cuntasının Kıbrıs’ta düzenlediği darbenin yıl dönümüdür. Anavatan Türkiye müdahale etmeseydi hiç şüphesiz Kıbrıs Yunanistan’a bağlanacaktı. Kıbrıs adasında da Girit’te yaptıkları barbarlığı sergileyeceklerdi.

2016’da yine 15 Temmuz, FETO terör örgütünün anavatan Türkiye’de giriştiği darbe başarılı olsaydı Türkiye bağımsızlığını kaybedecekti. Demokrasi şehitlerimizi rahmetle anarken, darbeler dönemine son veren Cumhur Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan’a sağlık dolu ve başarılı bir ömür dileriz.

Her zaman milli ve demokratik bir duruşun destekçisi olacağımızı ve Türk milletiyle beraber olduğumuzu ifade ediyoruz.

86 yıl sonra Ayasofya’nın yeniden camii olarak ibadete açılmasının da fethin ve egemenliğin ruhuna uygun olduğunu kuvvetle vurgularız.”

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2020, 17:12