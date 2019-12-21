Töre'den mesaj: "Uyanık olmalıyız"

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin devem ettiğini belirterek “Uyanık olmalıyız. Aldanmamalıyız. Devletimiz ve Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi en büyük güvencemizdir” dedi.

Töre, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

“21 Aralık 1963 yılında Akritas planını yürürlüğe koyan Makarios Liderliğindeki Rum Yönetimi Kıbrıs Cumhuriyeti’ni işgal ettiler. Ortaklık Cumhuriyetimiz olan Kıbrıs Cumhuriyeti tek egemenliğe dönüştü. Kıbrıs Türk halkı varoluş ve direnişini o gün de bugün de devam ettirmektedir.

Aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’ni kurmuş olmamıza rağmen mücadelemiz bu noktada da devam etmektedir. Uyanık olmalıyız. Aldanmamalıyız. Devletimiz ve Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi en büyük güvencemizdir. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun.”