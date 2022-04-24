Töre'den Şentop'a kutlama

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop’u dün gece telefonla arayarak TBMM’nin kuruluşunun 102. yıldönümünü kutladı.

Töre, görüşmede Cumhuriyetin, egemenliğin ve istiklalin ebediyen var olması için elden gelen her şeyin yapılacağı mesajını Şentop’a iletirken “Gerisi teferruattır” dedi.

TBMM’nin varlığının ve güçlülüğünün Kıbrıs Türk halkına da her zaman ilham oluşturduğunu ifade eden Töre, Şentop’a Anavatan Türkiye’deki tüm çocukların ve dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladığını belirtti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da görüşmede KKTC halkının ve çocukların bayramını kutladığını söyleyerek “Her zaman yanınızdayız” mesajı verdi.