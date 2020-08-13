Töre'den tepki

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kıbrıs Rum kesimiyle askeri işbirliği anlaşmaları ve tatbikatları yapan Fransa ve İsrail’in, Rum liderliğine ve Yunanistan’a cesaret verdiği ve savaş tehlikesini tırmandırdığını belirtti.

Töre, yazılı açıklamasında, özellikle Fransa’nın tarih boyunca Türk Milletine ve vatanına olan düşmanlığının, Rum-Yunan ikilisi kadar yüksek seviyede olduğunu kaydederek, “Mısır’ın da Yunanistan’la deniz yetki alanı anlaşması yapması bölgemizde Türk düşmanlığını tırmandırmaya yöneliktir. Uzlaşı çağrılarına kulak tıkayan Rum-Yunan ikilisi askeri müttefikler bularak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ve Türkiye’yi tehdit etmeye devam etmektedir” dedi.

Töre, “Türkiye güçlü Türk ordusu barışın ve haklarımızın en büyük koruyucusu ve güvencesi olmaya devam etmektedir. Kaderde ve kıvançta Türkiye ve Türk Milleti ile daima birlik ve beraberlik içinde olacağız” ifadelerini kullandı.