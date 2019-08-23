Töre'den Vadili ve Paşaköy'e ziyaret

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre bugün Mesarya bölgesinde Paşaköy ve Vadili belediyelerine ziyaret gerçekleştirdi.

Töre ziyaretlerde yaptığı konuşmada “ Bu topraklar bizim için kutsaldır” diyerek, bu toprakların vatan toprakları olması için gayretlerinin süreceğini vurguladı.

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ziyaretleri çerçevesinde ilk olarak Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü’yü ardından da Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan’ı ziyaret etti.

Töre ziyaretlerde yaptığı konuşmasında, Mesarya bölgesindeki bu yerlerin 1974 sonrası tamamen Türk köyü olduğunu, belediyelerin bölgelerde önemli çalışmalar yapmakta olduğunu belirterek, Paşaköy ve Vadili’nin ciddi bir kentleşme süreci içinde olduğunu söyledi ve bu toprakların asla terk edilmemesi ve gençlerin bu topraklara sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

Töre bölgede bir takım sıkıntıların var olduğuna dikkati çekerek, devlet ve yerel yönetimin işbirliği yaparak bu sorunların giderilmesi gerektiğini söyledi.

Toprakların kendileri için kutsal olduğunu ifade eden Töre , bu toprakları vatan olarak benimsediklerini ve vatan toprakları olarak kalması yönündeki gayretlerinin de devam edeceğini kaydetti.

Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü’de Töre’ye çalışmalarında başarılar dileyerek, destek belirtti ve kendilerinin de bir barıştan yana olduklarını ancak yanyana bir barıştan yana olduklarını dile getirdi.

Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan’da Töre’nin bu topraklara sahip çıkma yönündeki duygularına tercüman olduğunu vurgulayarak, kendilerinin de bu toprakların vatan yapılması yönündeki çalışmalarının süreceğini ve Zorlu Töre’ye de bu yönde desteklerinin tam olduğunun altını çizdi.

Ziyaretlerde son olarak karşılıklı çeşitli hediye takdimleri yapıldı.