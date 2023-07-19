Töre, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak üzere KKTC’de bulunan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Eko Avrasya Vakfı heyetini kabul etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Barış Harekatının yıl dönümünde ülkede olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyerek birlikte daha da güzel günler temenni etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, 49 yıl önce gerçekleşen harekatın barış ve özgürlüğü getirdiğini ve harekatın sonrasında bir vatan yaratıldığını belirtti.

1974’e gelene kadar mücahidin büyük bir direniş gösterdiğini ve sonrasında Mehmetçik ile kucaklaştığını dile getiren Töre, “İnşallah o günlere bir daha dönülmez” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önünün açık olduğunu vurgulayan Başkan Töre, Türk Devletleri Teşkilatı ve Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi’ne gözlemci üyeliklerin bu yönde atılmış çok büyük adımlar olduğunu belirtti.

KKTC’nin Anavatanı ile yapmış olduğu dayanışmanın ve mavi vatanda haklarımızın korunması noktasında gösterilen kararlılığın Türk tarafını Doğu Akdeniz’de büyük bir güç haline getirdiğini ifade eden Töre, “Anavatan ile bu yolu yürümeye devam edeceğiz” dedi.