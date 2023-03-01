Töre, depremde gönüllü olarak görev alan arama kurtarma ekibi kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinde arama kurtarma çalışmalarında gönüllü olarak görev yapan kişilerden oluşan bir heyeti kabul etti.

Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Töre, afet bölgesinde enkaz altında kalanları kurtarma adına kutsal bir görev yürüten ekibi Meclis’te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gönüllülerin oraya gitmesinin takdire şayan bir davranış olduğunu ve ekibin aslında Kıbrıs Türk halkının bir bakıma duygularının tercümanı olduğunu kaydeden Töre, çünkü bütün halkın yardım etmek ve bölgeye gitmek için adeta çırpındığını belirtti.

Töre, deprem nedeniyle Kıbrıs Türk halkının , Türkiye’nin ve genel olarak Türk milletinin büyük acılar çektiğini ifade ederek, ekibin bu görevi ifa ederken Kıbrıs Türk halkının ne kadar kadirşinas olduğunu da bir kere daha Türk milletine gösterdiğine değindi.

Dünyanın hiçbir bölgesinde böyle bir afet olmasını arzu etmediklerini söyleyen Töre, ancak Türkiye dışında başka bir bölgede de böyle bir felaket yaşandığı anda da ekibin yine gönüllü olarak seferber olacağına olan inancını vurguladı.

Ekibi çalışmalarından dolayı kutlayan Töre, bir kez daha depremde hayatını kaybeden Kıbrıs Türk halkına, Türkiye’ye ve Suriye’de vatandaşlara başsağlığı diledi.

Ekip adına konuşan Dr. Tayfun Çanakçı da enkazın kötü olmasından dolayı canlı bir beden ile geri dönemediklerini ancak bedenlerin çıkarılması ve sürecin işleyişine bir katkı koymuşlarsa kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti.

Çanakçı, Kıbrıs Türk toplumu ve Türkiye’nin çok zor bir süreç geçirdiğini savaş yılları dahil bir gecede bu kadar yüksek rakamda bir kaybın yaşanmadığına değinerek bu acının sindirebilmesinin çok uzun yıllar alacağını düşündüğünü kaydetti.

Kabulde Meclis İdari, Mali, Teknik, Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu, Basın Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Narin Yalıner Ataöz ve Özel Kalem Müdürü İrem Uygun Soyşen de hazır bulundu.