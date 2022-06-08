Töre: “Devlet olmanın gurur ve mutluluğunu her zaman yaşamamız gerekir”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’na bağlı Güzelyurt Bölge Müdürlüğü’nce düzenlenen Sivil Savunma Halk Örgütü mükellefi olarak görev yapan ve yaş haddinden dolayı görev süresi sona erenlere plaket takdiminin yapıldığı terhis törenine katıldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığından verilen bilgiye göre, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rauf Raif Denktaş Konferans salonunda gerçekleşen törende yaptığı konuşmada Töre, Kıbrıs Türk halkının zor yıllar yaşayarak bugünlere geldiğini, kurumsal yapıların olmadığı geçmiş dönemlere kıyasla, Sivil Savunma gibi kurumların varlığının gurur verici olduğunu ifade etti.

Teşkilatın barışta ve savaşta can ve mal güvenliğini en aza indirmek için büyük bir disiplinle hizmet verdiğini vurgulayan Töre, devlet olmanın gurur ve mutluluğunu her zaman yaşamak gerektiğini söyledi.

Töre, devletin varlığını ve bağımsızlığını daima korumak gerektiğini, ancak oyunlar oynandığını ve bu oyunların bozulması gerektiğini ifade etti.

Töre, “Bizler vatansever insanlar daima uyanık olacağız. Daima nöbette olacağız. Bunu birilerine düşmanlık için yapmayacağız. Ama geçmişi asla unutmayacağız. Tarihin tekerrür etmesine izin vermeyeceğiz. Geleceğimizi de ona göre kuracağız. Kimseyi aldatmayalım. Ama kimse de bizi aldatmasın. Devletin varlığı ve bağımsızlığı, özgürlüğü, güvenliği açısından kimse bizi aldatmaya kalkmasın” dedi

Töre, “Devleti ve Anavatan Türkiye’yi istemeyiz” noktasına asla gelinmemesi gerektiğini vurguladı.

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Töre ve diğer yetkililer tarafından yaş haddinden dolayı görev süresi sona eren Halk Örgütü mükelleflerine plaketleri sunuldu.