Töre, Dış Basın Birliği yeni Yönetim Kurulu'nu kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Dış Basın Birliği'nin yeni Yönetim Kurulu’nu kabul etti.

Meclis'ten verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde Dış Basın Birliği Başkanı Selim Sayarı, bu yıl birliğin 30. yılını kutlayacaklarına değinerek yaptıkları haberlerin sadece Türkiye kamuoyu ile sınırlı olmadığını uluslararası medya ve topluluk tarafından da referans alındıklarını , bu nedenle sorumluluklarının daha büyük olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin tecellisi olan Meclis’te yer almaktan gurur duyduklarını ifade eden Sayarı, kabul için teşekkür etti.

-Töre

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, hem Anavatan Türkiye’de hem de dış dünyada Kıbrıs Türk halkının sesini duyurması bakımından Dış Basın Birliğini önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Ambargolar dikkate alındığında Dış Basın Birliği’nin görevinin daha da önem kazandığına vurgu yapan Töre, adanın her iki kesimindeki gelişmelerin yakından takip edilip duyurulmasının büyük önem arz ettiğini belirtti.

Dış Basın Birliği üyeleri ile her zaman yakın ilişki içerisinde olduklarına işaret eden Töre, farklı görüşler bulunmasına rağmen Kıbrıs Türk halkının ulusal mücadelesinin temel olduğunu kaydetti.

Töre, dünyanın halen Kıbrıs Türkü'ne baskılar uyguladığını anımsatarak bağımsızlığa inanarak yola devam ettiklerini söyledi.

Kabulde Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat ve Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda da hazır bulundu.