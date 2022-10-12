Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği’ni kabul etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği Başkanı Bülent Çıraklı, kabulde yaptığı konuşmada ,diyalizle ilgili topluma bilgiler aktarmak ve diyaliz hastalarına yardımcı olmak amacıyla hizmet verdiklerini belirterek, bakanlıkla işbirliği içerisinde gönüllü organ bağışı kampanyalarını daha da geliştirme arzusunda olduklarını kaydetti.

Çıraklı, organ bağışıyla ilgili yasal düzenlemelerin de gündemlerinde olduğunu ifade ederek, bugün konuyla ilgili birçok Avrupa ülkesinde olan yasaların KKTC’de de uygulanabilmesini istediklerini dile getirdi.

Hastaların birçok sıkıntısı olduğunu ifade eden Çıraklı, yeterli sayıda doktor olmaması ve bu durumun ameliyatları etkilediğini kaydetti. Çıralı, tedavi ve rutin tetkikler için hastaların hastaneye taşınmaları sırasında da problemler yaşandığını söyledi.

-Töre

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında organ bağışının çok önemli ve kutsal bir görev olduğunu ifade ederek, bu konuda yapılacak çalışmaların her zaman destekçisi olacaklarını kaydetti.

Diyaliz hastaları için doktor yeterliliğin sağlanması gerektiğini vurgulayan Töre, Bakanlığın bu sorunun giderilmesi konusunda çalışmalar yapacağına olan inancını belirtti.

Hastaların evden alınıp hastaneye götürülmesi sırasında yaşanan sorunları da bildiklerini ifade eden Töre, bu konuda da en kısa sürede gerekli adımların atılmasını arzuladıklarını kaydetti.

İnsan yaşamına her zaman önem vermek gerektiğini vurgulayan Töre, organların toprakta çürümesi yerine bir başka insanın yaşamına destek olmasının onurlu ve kutsal bir görev olarak kabul edilmesi gerektiğini söyledi.