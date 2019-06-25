Töre, Doğayı ve Canlıyı Koruma Derneği'ni kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Doğayı ve Canlıyı Koruma Derneği Başkanı Hüseyin Gürlek’ı, çocuk heyeti ve evcil hayvanlarıyla birlikte Meclis’in bahçesinde kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, kabulde İskele Milletvekili Yasemi Öztürk de hazır bulundu.

Doğayı ve Canlıyı Koruma Derneği Başkanı Gürlek, sokak hayvanları yararına başlatılan çalışmalara ses getirmek,sokakta sahipsiz,başıboş hayvanların tacize uğraması, kazada yok olması ve aç kalmasını önlemek adına kalıcı ve güvenilir ortamların yaratılarak çalışmaların daha ileriye götürülmesine ses olmak için ilk ziyareti Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’ye gerçekleştirdiklerini belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de konuşmasında, başta İçişleri Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, belediyeler ve ÇevreKoruma Dairesi olmak üzere bu konuda herkesin hassas davranması gerektiğini kaydetti.

Töre, şöyle devam etti:

“Hem doğayı hem çevreyi koruma çalışması yapılmalıdır. Bazı belediyelere ait barınaklar var ancak yeterli değil. Sokakta evcil olmayan çeşitli canlılar mevcut ve bunlar kontrolsüz olduğunda çeşitli hastalıklara sebep olup çevreye zarar verebilir. Bu nedenle canlılar barınakta veya evlerde veteriner kontrolü ile muğafaza edilmeli. Bu konuda gerekli duyarlılık artırılmalıdır. Avlanan canlılar için zaman bulunuyor ancak bu doğru bir yaklaşım değildir. Doğayı sevmeyen, canlıyı sevmeyen aslında hiçbir şeyi sevmez. Canlılarçokmasumyaratıklardır. Onları korumamız gerekir. Tabiat bir bütündür. Çevre bir bütündür. Sizleri bu çalışmaları başlattığınız için tebrik ediyorum.”