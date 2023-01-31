Töre: “Doğu Akdeniz’de Müslüman Kıbrıs Türk halkının devlet kurmasının İslam ve Türk dünyası için önemini anlattık”

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamentolar Birliği’nde (İSİPAB) Gözlemci Üye olarak bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’ni temsilen resmi davetli olarak Cezayir’de temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, konferansı değerlendirdi.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Konferansın Cezayir’de gerçekleşmesinin ayrı bir önemi olduğunu dile getiren Töre, Cezayir’in dünyadaki bazı Müslüman ülkelerin de uğradığı gibi büyük bir soykırım ile karşı karşıya kaldığını belirtti.

Töre, konferansın ana gündemini Filistin’in oluşturduğunu, Kudüs’ün işgal altında oluşunun vurgulandığı, Mescid-i Aksa’ya yapılan saldırıların gündeme geldiğini, bunun yanı sıra Kuran-ı Kerim’e ve İslama karşı yapılan çirkin provokasyonların ele alındığını anımsatarak, gözlemci üye olarak “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” ismiyle temsiliyet gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Ekonomik, sosyal ve siyasi yönden İslam Ülkelerinin dayanışma içerisinde olmasının önemine değinen Töre, konferansta daha üst bir konsey olması yönünde de görüşlerin ortaya koyulduğunu dile getirdi.

Başta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof.Dr. Mustafa Şentop olmak üzere bir çok üye Meclis Başkanı ve heyet Başkanı ile temaslar yaptıklarını ve İslam dünyasından medya kuruluşları ile mülakatlar gerçekleştirdiğini söyleyen Töre, KKTC ismiyle konferansta yer almanın son derece önemli olduğunu vurguladı.

İslam ülkelerinin kendi aralarında çeşitli siyasi ve ekonomik sorunların olduğunun bilindiğini kaydeden Töre, konferansta en yüksek derecede dayanışmanın çok önemli bir husus olduğunun dile getirildiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının da soykırıma tabii tutulan, göçmenlik yapan bir halk olduğunu söyleyen Başkan Töre, Rum ve Yunanlıların megalo idea hayalleri karşısında Anavatan Türkiye’nin sayesinde kurtulduklarını ve bugün geleceğe güvenle bakabildiklerini belirtti.

Töre: “Bugün bağımsız bir devletimiz vardır. KKTC bizim için en büyük güvencedir.” dedi.

Görüştükleri bir çok ülke temsilcisini Kıbrıs sorunu hakkında bilgilendirdiklerini ifade eden Töre, Kıbrıs’ta Türk ordusunun sayesinde gerçek bir barış yaşandığını anlattıklarını kaydetti.

Töre, bunun yanı sıra muhataplarına Doğu Akdeniz’de Müslüman olan Kıbrıs Türk halkının bir devlet kurmasının İslam Dünyası ve Türk dünyasına büyük bir değer kattığını vurguladıklarını söyledi.

İSİPAB temasları çerçevesinde Cezayir’de bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin bu gece KKTC’ye dönmesi bekleniyor.

Töre’nin heyetinde UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, CTP Milletvekili Fikri Toros, DP Milletvekili Serhat Akpınar ve YDP Milletvekili Talip Atalay bulunuyor.