Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, insan haklarının temelini, ırk, ulus, etnik köken, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların eşit düzeyde yararlanabileceği hakların oluşturduğunu belirtti.

Töre, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edildiği gün olarak kutlanan Dünya İnsan Hakları Günü'nün tüm insanlığa ve dünyaya barış, huzur ve adalet getirmesini temenni etti.

Töre yaptığı yazılı açıklamada, “insanın, insan olmaktan ileri gelen ve doğuştan sahip olduğu haklara erişiminde hiçbir kısıt ve engelin olmaması, insan onuruna yakışır ve yaraşır bir yaşam sürebilme hürriyeti, insan haklarının devredilmezliği, dokunulmazlığı hususlarının toplumsal yaşam içinde tüm gücü ile varlık bulması demektir” ifadesini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının evrensel insan haklarından mağdur durumda bırakılması ve Kıbrıs Türk halkına uygulanan ambargo ve izolasyonların devam etmesinin üzüntü verici olduğunu kaydeden Töre, Dünya İnsan Hakları Günü'nün tüm insanlığa ve dünyaya barış, huzur ve adalet getirmesini temenni etti.