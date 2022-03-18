Töre: "Ecdadımızın yazdığı şanlı bir destan"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Töre, mesajında, “Çanakkale Zaferi, Anadolu’daki Türk varlığına düşman olanlara karşı kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır” diyerek, Çanakkale ruhunun, Türk milletinin ecdadından devraldığı bağımsızlık ülküsünü gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde teslim edeceği kutsal bir emanet olduğunu kaydetti.



Zorlu Töre, Türk milletinin direnişinin, özgürlük ve bağımsızlık sevdasının ifadesi olan Çanakkale’de yazılan destanın, Kıbrıs Türk halkının halen devam etmekte olan mücadelesinde en büyük ilham kaynağı olduğuna dikkat çekti. Töre, “Tarih, topraklarımızı işgal etmeye kalkanların, bizleri esaret altına almak isteyenlerin hüsrana uğradıkları nice ibretlik derslerle doludur. Bastığı toprakları vatan bilerek canı pahasına savunan kahraman Mehmetçiklerimize ve kahraman Mücahitlerimize ne kadar minnet duysak azdır” dedi.Töre, Türk milletinin ve Kıbrıs Türk halkının bağrında yatan, vatan uğruna toprağa düşerek bu topraklarda kucak kucağa yatan kahraman Mehmetçik ve Mücahitlerin direnişin ve Anavatan Türkiye ile koparılmaz bağların simgesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:“Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla bu büyük zaferin muzaffer komutanı, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatan topraklarını savunmak için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.”