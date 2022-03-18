Töre: "Ecdadımızın yazdığı şanlı bir destan"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.
Töre, mesajında, “Çanakkale Zaferi, Anadolu’daki Türk varlığına düşman olanlara karşı kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır” diyerek, Çanakkale ruhunun, Türk milletinin ecdadından devraldığı bağımsızlık ülküsünü gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde teslim edeceği kutsal bir emanet olduğunu kaydetti.
Töre, Türk milletinin ve Kıbrıs Türk halkının bağrında yatan, vatan uğruna toprağa düşerek bu topraklarda kucak kucağa yatan kahraman Mehmetçik ve Mücahitlerin direnişin ve Anavatan Türkiye ile koparılmaz bağların simgesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
“Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla bu büyük zaferin muzaffer komutanı, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatan topraklarını savunmak için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.”