TÖRE: “ERDOĞAN’I KUZEY KIBRIS’TA BİR KEZ DAHA GÖRMENİN HEYECANINI YAŞAYACAĞIZ”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyaretini değerlendirerek, “Anavatanımızın Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Kuzey Kıbrıs’ta bir kez daha görmenin heyecanını yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

Töre konuyla ilgili yazılı açıklamasında “Türkiye ve Türk Milleti, Kıbrıs Türk halkı için çok ayrı bir milli değerdir. Türkiye olmadan KKTC’yi ayakta tutmak, ekonomisini ileriye taşımak, özgürlüğümüzü ve güvence altında yaşamımızı devam ettirmek mümkün değildir” sözlerine yer verdi.

“Tasada, kıvançta, sevinçte ve üzüntüde bir olduğumuz Anavatanımız Türkiye’yle birlikte yürümeye, bir olmaya devam edeceğiz” diyen Töre, şöyle devam etti:

“Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden Yunan yetkililerine Rum kesiminde herhangi bir tepki verilmezken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni Türkiye yetkililerinin ziyaretinde hem içimizde bazı kesimlerin tepkilerini hem de Rum kesiminin tepkilerini, çirkin ve sınırını aşan davranış ve eylemler olarak niteliyoruz.

Kıbrıs Türk halkı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı şerefle, gururla karşılamaya hazırlanıyoruz”

(DOĞ/GÜL)