Töre, Fransa ve Rum kesimini tehlikeli adım atmamaya davet etti

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Fransızların Kıbrıs’ta deniz ve hava üssü kurmaya çalışmalarının Doğu Akdeniz’de hidrokarbon yataklarına yönelik stratejik bir hedef olduğunu söyleyerek, üstünlük kurmayı hedefleyen Fransa ve Rum kesimini, böylesine tehlikeli bir adımı atmamaya davet etti. Töre, tarih boyunca Haçlı zihniyeti politikalar ve adımlar atan Fransa’ya ayrıca, sağduyu çağrısı yaptı.

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre yaptığı yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasındaki Askeri İşbirliği Antlaşmasının daha ileriye götürülme çalışmalarının Akdeniz’de yeni senaryolara çanak tutacağını belirterek, “Askersiz ve garantisiz Federal Kıbrıs veya Birleşik Kıbrıs sesleri yüksek sesle ifade edilirken, Fransızların Kıbrıs’ta deniz ve hava üssü kurmaya çalışmaları Doğu Akdeniz’de hidrokarbon yataklarına yönelik stratejik bir hedeftir” dedi.

“Sömürgeci ve soykırımcı bir ülke olan Fransa’ya daha fazla nefretimizi kazanmamasını kendisine tavsiye ederiz” diyen Töre, Fransızların tarih boyunca asimilasyoncu, sömürgeci, soykırımcı olduğunu, Girit'in Yunanistan'a ilhakında da etkin rol oynadıklarını belirtti.

Töre, “Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra da Anadolu topraklarının bir bölümünü gelip işgal etmişlerdi. Afrika'nın ve dünyanın birçok ülkesinde katliamlar yapmışlardır. Tarihle yüzleşmek gerekir. Dikkatli olmazsak Kıbrıs’ı da Girit yaparız” dedi.