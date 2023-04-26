Töre, Gazimağusa Belediye Başkanı Uluçay’ı kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ı kabul etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Uluçay, göreve seçildiği günden beri Başkan Töre’nin hem kendilerini hem Mağusa’yı hiçbir zaman yalnız bırakmadığını ifade ederek, halkın birlik ve beraberliği çerçevesinde karşılıklı işbirliği içerinde olmayı arzuladıklarını söyledi.

Başkan Töre de konuşmasında, gazilik unvanını hak etmiş ve büyük bir direniş sergilemiş Gazimağusa şehrine Belediye Başkanı olarak görev yapmanın çok önemli olduğunu dile getirdi.

Töre, Uluçay’a halkın büyük bir destek vererek göreve getirdiğini anımsatarak, kendisinin de halka en iyi hizmeti vereceğine inandığını kaydetti.

Uluçay’ın gayretlerini takip ettiğini ve en önemlisi herkese eşit mesafede bir tutum sergileyerek görevini icra ettiğini gözlemlediğini belirten Töre, bundan da büyük bir mutluluk duyduğunu, bu görevlerin insan sevgisi ile yapılacak görevler olduğunu vurguladı.

Görevlerin gelip geçici olduğunu, önemli olanın halka iyi hizmetler yapabilmek olduğunu ifade eden Töre, Uluçay’ın bu hizmetleri en iyi şekilde yapacağına olan inancını dile getirdi.

Töre, Uluçay’a görevinde başarılar dileyerek, kendisini en yakın zamanda ziyaret etmek istediğini de söyledi.

Kabulde Meclis Basın Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Narin Yalıner Ataöz ve Özel Kalem Müdürü İrem Uygun da hazır bulundu