Töre, Gazze'deki hastane saldırısını kınadı... "İnsanlık suçu"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kınadı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “insanlık suçu” olarak nitelendirdiği saldırıyı kınarken, tüm dünya devletlerini katliamın durması için harekete geçmeye çağırdı.

Töre, şunları kaydetti:

“İçerisinde çocukların, kadınların, masum sivil insanların bulunduğu hastanelere ve sığınaklara gözü dönmüş İsrail yönetimi tarafından insanlık suçu işlenmesini şiddetle kınıyorum.

Medeni geçinen devletler nerede? Birleşmiş Milletler nerede? Avrupa Birliği nerede? Bu soruları bir kez daha kamuoyunun dikkatine getirmek istiyorum.

Gazze’de yaşananlara karşı tüm dünya devletlerinin bu katliamın durması için harekete geçmesi çağrısında bulunuyorum.”