Töre, Geleneksel Türk Okçuluğu Cumhuriyet Kupası ödül törenine katıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Cumhuriyet Kupası etkinliği ödül törenine katıldı.
Türklüğün tarihinde okçuluğun önemli bir yer tuttuğuna değinen Töre, etkinliği gerçekleştiren ve katkı koyanlara teşekkür etti.
Türk milletinin birlik ve beraberliği için Anavatan Türkiye ile birlikte yola devam ettiklerini dile getiren Töre, Filistin halkına yapılan zulmü bir kez daha şiddetle kınadıklarını kaydetti.