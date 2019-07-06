Töre, Güzelyurt festivalinde

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, 42. Güzelyurt Portakal Festivali’ne katıldı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın da hazır bulunduğu festivalde Meclis Başkan Yardımcısı Töre hediye ve plaket takdimi gerçekleştirdi.

Festivalde konuşma yapan Töre, Güzelyurt’un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin çok önemli bir ilçesi olduğunu vurgulayarak, hem üretimin merkezi hem de bereketli topraklarının var olduğunu söyledi. Töre şöyle dedi:

“Güzelyurt’u vatan bilin, moralinizi yükseltin, bu ilçemiz ve köylerimizden asla taviz verilemez, Kıbrıs’ta uzlaşı olsa bile Güzelyurt’u Rum’a vermeyeceğiz. Bu güzel ilçemiz güzel insanlarıyla, halkıyla bir Türk yurdudur. Yeniden göçmenlik olmayacak. Güzelyurt kalkınıyor, yatırımlar yapılıyor. Üniversitelerimiz bu bölgede ciddi güzellikler yaratıyor. Güzelyurt bizim canımızdır.”