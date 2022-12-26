Töre, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan’ı kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde temaslarda bulunan Türkiye HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan’ı kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Meclis Şeref salonunda yer alan kabulde Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu Sen) Başkanı Metin Atan da hazır bulundu.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, kabulde yaptığı konuşmada, Kamu Sen’in konfederasyonlarına bağlı en önemli sendikalardan biri olduğunu ifade ederek, zaman zaman bazı toplantıları da KKTC’de gerçekleştirdiklerini söyledi.

Arslan, Başkan Töre’nin duruşu ve çizgisini çok iyi bildiklerini vurgulayarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesinde rolünün büyük olduğunu kaydetti.

-Töre

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, her ne kadar iki ayrı devlet olsa da aynı milletin insanları olduklarını ve Türkiye’yi her zaman Anavatan olarak gördüklerini söyledi.

Töre, devletten devlete ilişkilerin gerek sendikalar, gerekse diğer alanlarda artması ve güçlenmesine önem verdiklerini belirterek, Kamu Sen’in konfederasyona bağlı olmasının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Türkiye ve KKTC’nin daha güzel günlere erişebilmesi için hep birlikte gayret gösterdiklerini söyleyen Töre, Kıbrıs meselesinin sadece Kıbrıslı Türklerin değil, Türk Milletinin milli ve müşterek davası olduğunu vurguladı.

Töre, “Milli menfaatler ve ülküler neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam ediyoruz” dedi.