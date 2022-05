Töre, Hemşireler ve Ebeler Birliği’nden bir heyeti kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği’nden bir heyeti kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonunda yer alan görüşmede konuşan Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Özgöçmen, 12 Mayıs’ın tüm dünyada Hemşireler Günü olarak kutlandığını kaydetti; hemşire örgütlerinin bu özel günde çeşitli faaliyetler yaptığını söyledi.

Ziyaret vesilesiyle vizyonlarını ve yaptıkları çalışmaları daha iyi anlatma olanağı bulacaklarını kaydeden Özgöçmen, sorun ve taleplerini de dile getirme arzusunda olduklarını ifade etti.

TÖRE

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, sağlık sistemi içerisinde hemşireler ve ebelerin görevinin çok önemli ve kutsal olduğunu dile getirdi; bu mesleği yapan herkesin büyük bir insan sevgisine sahip olduğunu söyledi.

Hemşirelik mesleğinin en az sıkıntı ile icra edilmesi gereken bir meslek olduğunu belirten Töre, devlet, hükümet ve ilgili bakanlığın sorunları her zaman dinlemesi ve çözümü konusunda adım atması gerektiğini kaydetti.

Meclis olarak hemşirelerin haklarına karşı her zaman duyarlı olmaya çalışacaklarını ifade eden Töre, Meclis’e gelecek ilgili yasaların her zaman takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Töre, ülkede görev yapan bütün hemşire ve ebelerin Dünya Hemşireler Günü’nü de kutladı.